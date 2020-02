Kõige silmatorkavam ja meeldivam on uue koha arhitektuur. Tallinnas on üsna vähe kohti, kus jagub nii palju õhku, avarust ja valgust. Põhjamaiselt askeetlik arhitektuur eeldaks sisekujunduses küll veidi kargemaid lahendusi kui lillakasroosa ja roheline samet ning messing, aga mööbel on mugav. Piisavalt leidub eri suurusega laudu intiimsetest kahestest suure ümmarguse perelauani ning pehmete diivanitega lebonurki.

Kuigi kuulsa naabri, rahvusooperi järgi ristitud Café Opera on olnud avatud vaid nädala jagu, on keskpäeval saal rahvast täis. Kõige rohkem torkab silma uudishimulikke vanemaid prouasid kohvitassi ja koogiga. Prouad on ilmselgelt tulnud uude kohta tutvumisvisiidile ja nende näod peegeldavad vaateid imetledes ja üleelusuurust vastlakuklit pugides ülimat rahulolu, vahukooresest ninaalusest rääkimata.