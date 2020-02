Need, kes lähevad kesklinna Pomosse lootuses kogeda Ülemiste Pomo kurikuulsat ekstsentrikat, ei pea pettuma: aadamaülikonnas kipskujud ja kirev sisekujundus valitseb ka siin oma tuntud headuses. Peale selle tekitavad elevust kuulsuste nägudega kaunistatud toolid, mis pakuvad võimaluse istuda näiteks George Clooneyl või David Bowiel, ning iga pizzeria au ja uhkus – elusa tulega pitsaahi, mis on antud juhul kiiskavkuldne.

Pitsa on Pomos aus. Põhjal on küll veidi liiga palju pärmi mekki – õige Napoli põhi on kergitatud aeglaselt ja väga vähese pärmiga –, ent läbib kuulu järgi ka õigete itaallaste poolehoiu lakmusproovi.