Põlvast pärit Estri kodus on alati korralikult söödud ja toidu valmistamist au sees peetud. Nostalgilisi toite on ta laual omajagu, näiteks ema retsepti järgi on tore valmistada õlis küpsetatud klassikalisi liha- ja moosipirukaid, samuti korralikke kotlette. Tema pere salanipp on lisada kotletitainale riivitud juursellerit, samuti kasutada eriti kvaliteetset hakkliha ja õigeid maitseaineid. „Kotlette ei tohi teha hooletult,” rõhutab ta.