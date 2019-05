Eurovalimiste favoriit Marina Kaljurand teab oma väärtust

Kuuenda esinumbrina astus Delfi eurosaadikute tööintervjuu laua taha küsitluste järgi valimiste suurfavoriit – Marina Kaljurand.

Endine diplomaat, välisminister ja presidendikandidaat on sotside hulgas siiski värske tegelane, partei liige on Kaljurand olnud alles aastake. Intervjueerijatele ei andnud rahu küsimus, kas Kaljurand läks Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda ikkagi peamiselt selle pärast, et talle pakuti seal eurovalimiste esinumbri kohta ja teistes erakondades oli see plats juba kinni?

„Ei, see ei olnud nii,” pareeris Kaljurand.