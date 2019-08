Foto plakatiga poisist rändas Jaapanini välja, kaameramees tundis surmahirmu. Mida mäletatakse Balti ketist?

„Mul on hea meel, et selline sõnastus tänu mu diplomaatilisele emale sai valitud,” tunnistab Jaan. „Ma olen mõelnud – ja veel möödunud sajandi lõpus on seda minult ka korduvalt küsitud –, kas sõnum plakatil on ikka relevantne või on mu soov saanud teoks. Mõnikord ma tahan ja oskan sellele vastata, mõnikord ma ei taha sellele isegi mõelda. Vabadus, olgu see siis riigi või inimese või sõna kohta, on subjektiivne väärtus. Ma ei arvanud 30 aastat tagasi, et see on nii, aga elu on õpetanud, et tegelikult siiski kipub olema. Mõnikord, kui räägin mõne poliitikuga või poliitika tegemisele väga lähedal seisva inimesega, meenub mulle mu plakat.”

Siis saab poest banaane!

Balti keti ajal kaheksa-aastane olnud Anne-Marie Riitsaar ütleb, et see päev on tal erksalt meeles – eelkõige eheda emotsiooni pärast, mida ta tundis. Ta kirjeldab: „Olen pärit segaperekonnast, kus isa eestlane ja ema venelane. Kuigi väiksest peale olid mul mõlemad keeled puhtalt suus, sain eesti koolis õppides oma vene vere pärast palju kiusata. Üks õel poiss ütles mulle, et kui Eesti saab iseseisvaks, siis mind deporteeritakse Venemaale. Ega ma täpselt teadnud, mida see deporteerimine tähendab. Üks targem tüdruk seletas, et see pidi nii olema, et sind pannakse rongi peale ja saadetakse Venemaale elama. Mõtlesin küll ärevusega, et miks siis Venemaale, kui ma pole seal kunagi käinud ja kui mul ei ela seal ühtegi sugulast. Sellest tekkis mul kui väiksel lapsel, kes ei suuda veel suuremat pilti näha, hirmutunne kogu rahvusluse suhtes.”

Ühes perega istusid nad 23. augusti hommikul logisevasse Žigulisse ja sõitsid Tallinnast välja. „Vanemad autos selgitasid, et me läheme osa võtma Balti ketist, mis inimahelana ühendab Eesti, Läti ja Leedu rahvaid ning mille eesmärgiks on väljendada maailmale Baltimaade vabadustahet. Mõtlesin omaette, miks mu ema küll tahab, et meid Venemaale minema saadetaks,” meenutab Anne-Marie. „Küsisin temalt vaikselt, mida see iseseisvus täpselt tähendab. Ema püüdis siis minu eale vastavalt seletada, et iseseisvas riigis on iga inimene oma saatuse sepp. Kui õpid ja töötad hästi, saad ise valida, mis ülikooli ja mida õppima lähed ning millist tööd ja kus seda teha tahad. Saad reisida ümber maailma, võõrkeeli omandada ja eri rahvusi tundma õppida. Siis pole sinu mitmekeelsus enam takistus, vaid hoopis abivahend sõpruse loomiseks. Ema märkas tahavaatepeeglist mu mõttesse vajunud pilku ja lisas siis kavalalt, et „iseseisvas riigis võid poodi minna ja osta nii mitu banaani, kui hing vähegi ihaldab!” See kõik kõlas kui muinasjutt, milles kindlasti oleksin tahtnud elada. Eriti see banaanide osa.”