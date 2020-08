Moskva olümpiamängude suveniire koguv Kristjan Nikkarev (42) elab Tallinnas Keldrimäel vanast pesuköögist ümber ehitatud romantilises väikeses puumajas.

Keldrimäel on Kristjani kodu olnud juba üle 15 aasta. Varem elas ta paari tänavavahe kaugusel. Tolleaegne korter oli vaatega lõunasse, nii et päikeselistel päevadel oli seal väljakannatamatult palav. Kristjan hakkas seetõttu uut eluaset otsima ja leidis selleks ajaks kuuri välimuse saanud majakese mõne kuuga. „Naabermajas elab mul paar head tuttavat, kes müüki läinud endisest pesuköögist midagi ei teadnud. Nad tahtsid mind kadedusest maha lüüa, kui said teada, et olin maja ära ostnud,” muheleb Kristjan.

Pidusid, kus koduõlut juua, ei korralda Kristjan enam sama tihti kui varem. Küll on tal kombeks suurema seltskonnaga uut aastat vastu võtta. Kui laud lahti tõmmata, mahub tuppa 14 inimest. Ja aastavahetusel peab toas ju kindlasti kuusk olema. „Kuusega on siin päris ilus. Ja mul on terve kirstutäis vanaaegseid ehteid,” selgitab Kristjan. Kuuseehete kogumine on Kristjani hea sõbra kirg ja Kristjani juures hoiul on neid tuhandeid.

Ka Kristjani hobi on kollektsioneerimine, tema kogub 1980. aasta Moskva olümpiamängude suveniire.