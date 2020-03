Pirgit võtab meid vastu esimese Eesti vabariigi aegse eramu alakorruse esinduslikus salongis, mis on hiljuti saanud värske viimistluse ja sisustuse. Tuppa astudes värsket värvilõhna ei tunne, küll aga levib õhus kohvi ja saiakeste ahvatlev aroom. Pirgit on meile katnud uhke laua ja räägib, et sattus Viljandisse elama tänu vahvale juhusele, mis on kaudselt seotud nendesamade saiakestega.

„Kui Pärnus elasime, oli mu mehel ükskord vaja hambaarsti juurde minna ja keegi tuttav soovitas Viljandis käia. Läksin kaasa ja tegin aega parajaks, kuniks mees vastuvõtult pääseb. Tänavaid tundmata sattusin Rohelise Maja kohvikusse,” meenutab Pirgit Viljandisse armumist. „Sellest käigust piisas."

Ükskord Viljandis jalutades märkas Pirgit valget 1930-ndate funkvillat, mis ootas ostjat. Hoone arhitekti Olev Siinmaad peetakse Eesti arhitektuuriloos üheks olulisemaks, tema tippteoseid on näiteks Pärnu Rannahotell ja seenrõduga rannahoone.

Maja ajalugu on põnev.