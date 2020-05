Hooldustöötajate tööpõld on üsna kirju. Lihtsamate tööde nagu toiduvalmistamise või lihtsalt seltskonna pakkumise kõrval on ka ebameeldivamaid toimetusi. Tartu Annelinna vanade ja väetite "hea haldjas" Tiiu on sellega harjunud. Mähkmete ja sidemete vahetamine ning pesemine on tema jaoks tavalised tegevused.

Poes saab Tiiu kõne, kus talle teatatakse, et ühel tema kliendil käis kiirabi. Poodi sõites liikus meie ees kiirabiauto, mis keeras kortermajade vahele, kus elab üks Tiiu hooldatav. Juba siis tekkis Tiiul aimus, et meedikud on teel just sinna. Õnneks ei olnud tegemist tõsise terviseprobleemiga. Selliseid kõnesid tuleb ikka aeg-ajalt ette, räägib Tiiu. Vahel ka mõni tema hooldatav sureb. Need on kurvad hetked...

