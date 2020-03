Geniaalne, salapärane, traagiline Georg Ots

Suur kunstnik, aga lihtne inimene. Härrasmees. Suur inimene selle mõiste kõige paremas tähenduses. Fantastiline. Kuid kuulsusel oli ka varjupool – kuulujutud. Jutud tema ja ta teise naise Asta turbulentse abielu kohta. Või jutud, et Ots olevat homoseksuaal. Üks salapärasemaid Otsa saatnud lugusid oli see, et ta olevat olnud KGB agent.