Hannes Hermaküla: 20 aastat tagasi kaotasin oma isa, keda mul väga polnudki

Kaotasin oma isa, keda mul väga polnudki. Selliselt mõttelt tabasin ennast natuke pärast isa surma. Sellest on möödas 20 aastat. Mida vanemaks saan, seda rohkem mõistan, et meie lähedased ei kao kusagile.

Olen praegu 51-aastane ja rohkem kui kunagi varem tajun seda valu ja vaeva, mis oli meie peres lahkumineku pärast. Peresidemed on inimese kujunemises väga olulised. Sa lähed tagasi oma lapsepõlve ja tihti alateadlikult ammutad sealt oma elu eliksiiri või kujundad oma identiteeti.

Nõmme ajast mäletan üht korda, kui isa hakkas mind ja venda karastama. Väljas oli talv, meie Pilviku tänava maja ees lasusid lumehanged ja me läksime ujumispükste väel välja. Isa ja vend istusid lumehange, mina tahtsin ka. Isa väga ei lubanud, aga korraks ikkagi istusin. Siis tuli ema koju, isa sai sõimata ja meid vennaga kupatati tuppa. Isa ja ema esimene tüli, mida mäletan. Nüüd käime igal hommikul, kui maakodus oleme, poegadega tiigis. Täpselt niikaua, kuni jääd pole. Ja kui õnnestub jäässe auk teha, siis käime ka. Naine ütleb: ärge kaua olge ja tulge ruttu tuppa. Vaatan oma poisse, Evaldi lapselapsi, rätik ümber õlgade ja paljaste tagumike lõdisedes tiigi äärest maja poole lidumas ja mõtlen, et ainuüksi see hetk on tuhande dollari hetk, ning olen nii tänulik, et saan oma poistega ja nende emaga koos kasvada.