Hauaröövlid puistavad muistiseid ja müüvad Eestist välja hindamatuid ajalooaardeid

Arheoloogid lõpetasid Tallinna lähedal päevase kaevamistöö, panid sõelad-kühvlid lähedasse küüni varjule ja läksid õhtule. Tööpäev oli olnud tavaline, kui välja arvata, et kaevamispaiga lähedal märgati tiirutamas üht autot. Öösel tulid aga rüüstajad. Nagu hiljem selgus, langes kurjategijate saagiks osa hõbeaardest. Müüki pandi see Saksamaal.

Lõuna-Eesti kõige jõhkrama juhtumi puhul rüüstati keskaegset kalmistut lausa kopaga. Luustike osad vedelesid laiali, suured pinnasekähmakad olid välja tõstetud ja kadunud, sest kurjategijad tahtsid haudadest raha ja ehteid välja sorteerida kuskil mugavamas kohas.

Muinsuskaitsjateni on jõudnud jutud, et Eestist on leitud, välja kaevatud ja salaja välismaale müüdud tervikuna säilinud mõõku ja uhkeid hõbetatud odaotsi. Kurjategijale võib üks selline tehing tuua sisse isegi üle kümne tuhande euro. Kaotus teadusele on seevastu hindamatu.