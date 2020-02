Hirm Wuhani viiruse ees. Lõuna-Eesti üksildane prepper valmistub haigusekartuses isoleeruma

„Laps tunnistas, et tahab nüüd tagasi kooli minna, on end korralikult välja maganud ja et ta sai palju paremini aru, et kätt ei tohi suhu panna ja käega ei tohi nägu puutuda, kui oled ”ohtlikus tsoonis„. JA OHTLIK TSOON ON KÕIK, MIS ON LOODUSEST VÄLJAS JA OMA KODUST VÄLJAS. Täna läks ta mitte lihtsalt kooli, vaid lausa kooliekskursioonile. Kaasa sai pakitud desinfitseeriv kuivpesu-pudelike ja märjad lapid. Loodan, et ta neid mõistlikult kasutab ja vahepeal ka käsi peseb ja IGAL JUHUL OMA KÄSI NÄO LIGI EI PANEKS.”

See on lõik ühest Eesti anonüümsest veebipäevikust, milles antakse lugejale harukordselt vahetu sissevaade prepper’i* maailma. Seekord on hirmu põhjustaja Wuhani viirus ja tegevuspaik Eesti talu, mille asukohta autor varjab. Ta kirjeldab sissekannetes toidu varumist, lapse koolist koju jätmist ja seda, kuidas pärast lähima linna külastamist tuli kõik seljas olnud riided viirusekartuse tõttu pessu panna.

Veebipäeviku autor ei vastanud Eesti Päevalehe ajakirjaniku kontaktisoovile ja seega me ei tea, kas tema jutustus on tõene. Lugeja ees avaneb igal juhul õõvastav lugu paranoilisest naisest, kes näeb enda ümber ülinakkavat maailma, millest eraldudes püüab ta päästa ennast ja oma last.