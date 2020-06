Augustis saab täis kümme aastat sellest, kui tilluke Väike-Maarja oli jutuks terves Eestis, ilma et vald ise oleks midagi erilist korda saatnud. Väike-Maarjast sai epitsenter 2010. aasta äikesetormile, mis 8. augusti palaval õhtul raputas järsku suurt osa lõuna- ja idapoolset Eestit. Maru hävitas Väike-Maarja kiriku torni, peksis segi aedu ja murdis puid. Rahas mõõdetavat kahju oli tollal 30 miljonit krooni. Tagantjärele on ilmauurijad leidnud, et tegemist oli Eestis eriti harva esineva tormiga, mida tekitab äikese tagalas maapinnale sööstev külmem õhk. Ilmainimesed nimetavad sellist tüüpi tormi hellitavalt derecho’ks (hisp sirgjooneline).

Samal ajal, kui ülejäänud Väike-Maarja pööras silmad taevasse hirmus, vaatas üks 12-aastane Simuna aleviku poiss äikesepilvede poole aukartliku imetlusega. Tõsielu- ja loodussaadetest nähtud äärmuslikud ilmastikunähtused laotusid laiali siinsamas, 500 elanikuga Simunas, mis oli seni olnud kuulus üksnes selle poolest, et siin on Pedja jõe alguspunkt ning Henrik Olvi ja Netty Pinna sünnikoht.