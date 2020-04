„Te peate end teistest paremaks, aga ei võtnud vastutust. Kandsite viiruse üle maailma laiali,” jagab Varanasis elav kirjanik Lii Unt tundeid, mis on indialastel eurooplaste vastu. „Ootasin, et Itaalia kutsub oma turistid tagasi, sulgeb lennuliinid, aga seda ei juhtunud. Veel eile kohtasin itaallast, kes ei kandnud maski ja hingas mulle näkku. Olen Euroopas pettunud!”

„Paljud jäid lõksu kodust kaugel, aga indialased on valmis India nimel ohvreid tooma. Ka mina olen siin patriotismi õppinud. Näiteks olen uhke, et Indias leiutati äsja seade, tänu millele saavad üht hingamisparaati jagada mitu patsienti,” ütleb Lii.

Lii arvates kehtestas India karantiini õigel ajal – enne kui viirus kontrollimatuks muutus. „See on väga suur saavutus! Olen uhke, et India suudab viirusekandjaid träkkida, leida üles kõik kontaktid. See on väga suur töö ja mul on kahju, et lääne meedia levitab vaid videot stseenist, kus politsei keppidega inimesi udjab.”