„Inimene rippus mu jala otsas ja ma ei saanud teda päästa”

„Ühel hetkel, kui olin juba Isabellal ja toibunud, lõi laine laeva niimoodi pikali, et see kaheksas või üheksas tekk käis vastu vett. Siis ma mõtlesin: kas nüüd on jälle minek?! Kas nüüd on tõesti jälle minek?” räägib Taavi Raba. Foto: Ilmar Saabas