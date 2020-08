INTERAKTIIVNE LUGU | Vanaema projekteeritud ja vanaisa ehitatud stiilses suvilas on palju omaaegseid detaile

Tartlanna Inga Jaagusel on rõõm puhata Peedul Elva jõe äärses suvilas, mille on teinud tema vanaema ja vanaisa: vanaema, arhitekt Ines Jaagus koostas plaani ja vanaisa Jaan Jaagus ehitas. Nüüd jookseb samas majas ringi Inga pisipoeg Ats. Juba neljas põlvkond sama katuse all!