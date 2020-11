INTERAKTIIVNE MÄNG | „Kaks kanget Eestimaal". Mida joovad Teet ja Kristjan Värskas ning millega saavad nad hakkama Hiiumaal?

Eesti Päevalehe Mõjukate edetabelis tänavu 66. positsioonil figureerival teletandemil Kristjan Jõekaldal ja Teet Margnal on olnud raske aasta, sest koroona tõttu on nad pidanud oma lemmiktegevusest – reisimisest – suuresti loobuma. Kuigi viimaste uudiste põhjal õnnetus neil siiski Aafrikasse reisida, võib viimaste koroonaarvude valguses tõdeda, et see võib jääda lähiajal nende viimaseks reisiks.