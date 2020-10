Ivo Saarma: enamikul juhtudel sunnib just Eesti mees naist aborti tegema

Eesti abortide puhul on kõige sagedasem, et naine tahaks sünnitada, aga mees on andnud valesid lubadusi või jalga lasknud. Ja siis tuleb mingi poliitik ja teatab, et sellised naised peaksid sünnitama. Selline jutt peaks kuuluma keskaega.