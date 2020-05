Jaapanist vaimustunud Raimond Kaljulaid: aktsiate asemel on mõistlik investeerida reisimisse

„Viimastel kuudel on meie peres kujunenud tööjaotus: abikaasa Jane tellib e-poodidest kaupu ja mina teen neist süüa,” ütleb riigikogulane Raimond Kaljulaid (38).

„Eriolukorra kehtestamisest saadik ei ole me kordagi käinud üheski toidupoes ja suure tõenäosusega seda enam ei tee,” lisab ta. „Kui pisut planeerida, ei teki mingit vajadust kuskilt läbi minna. Huvitav on näha, kuidas inimeste tarbimisharjumused muutuvad ja kui suureks kujuneb e-kaubanduse osakaal.”

Vahetult enne eriolukorra kehtestamist käis Raimond Jaapanis, et teha pilte oma ingliskeelse matkablogi (effortlesshiking.com) jaoks.

Kuigi Raimond teadis ennegi, et Tokyo toidukohad on väga kõrgel tasemel, ületasid need kõiki ootusi.