Igas põlvkonnas on kunstnikke, kes on tükk maad teistest ees. Ligi veerand sajandit on Jan Uuspõld (46) pakkunud publikule nii taevast kui ka põrgut. Alkohoolikuna on ta taeva ja põrgu ka ise läbi käinud. Nii nagu võistlushobune, kes on ületanud finišijoone ja võitnud, tunnistab Jan, et tung kappab alati edasi. Kuidas hoida tasakaalu, end hoida ja ohjeldada, iseennast ja elu armastada, sellest ta LP-ga vestlebki.

Mul oligi vaid üks valik: kas elada või mitte elada. Tuli valida, kumba tahan. Ausalt öeldes ei kujuta ettegi, kuidas korralikud inimesed, kellel puudub nii reljeefne ja kõigile nähtav probleem, iseendani jõuavad. Kuidas nemad end tundma õpivad? Mina jõudsin iseendani läbi alkoholismi ja see ei ole sõnakõlks. See on sügav küsimus, sest igaüks ei pruugigi selleni jõuda, sest võib osutuda nõrgemaks kui võitlus. Mulle ei valmista praegu piinlikkust rääkida endast kui inimesest, kellest iseenda muutmise kaudu on saanud see, kellest teised tuge otsivad ja ka leiavad. See teadmine annab mulle jõudu.

Vanasti kujutasin endale isegi asju ette. Tundsin uhkust, kui suutsin lugusid välja mõelda ja neid teistele tõe pähe rääkida, nagu oleksid need juhtunud minuga. Noor inimene ei mõtle tagajärgedele. Tema eelis on see, et teeb asju mõtlemata. Nii sünnivadki maailma uued ideed. Vanainimesest ei ole selles vallas tolku. Vana mõtleb tagajärgedele, noor tegutseb. Alles küpsedes hakkab inimene mõistma, et igal sõnal on tagajärg ja isegi üks sõna võib tekitada liblikatiivaefekti. Noorena ei olnud mul vastutust. Ma isegi ei teadnud, mis vastutus on.

Selle põhjuseni ei ole ma jõudnud ega tea, kas jõuangi, sest probleem kui selline ei kao kuhugi. Sa lihtsalt pead õppima sellega elama. On üks film, „Piinatud geenius”, kus Russell Crowe mängib skisofreenikust matemaatikut. Ta kujutab endale ette inimesi, keda reaalselt ei eksisteeri, ent oma analüütilise ajuga õpib ta eri reaalsustel vahet tegema. Käisin oma probleemiga kümnete spetsialistide juures. Ma ei leidnud seda, mida vajasin, kuni üks inimene soovitas: palu endale kõrgematelt jõududelt üht kainet päeva. Ma ei ole religioosne inimene, aga see õpetus aitas. Röökisin, käed taeva poole, et kõrgem jõud kingiks mulle ainult ühe kaine päeva. Üksainus kaine päev! Kui päev möödus kainelt, tänasin kõrgemat jõudu selle ühe kaine päeva eest. Järgmine päev alustasin algusest. Palusin jälle: ainult üks kaine päev.

Esimene samm tuleb astuda ise?

Jah, esimene samm tuleb teha ise. Üks tegelane Tšehhovi „Kirsiaias” ütleb ka, et kui tahad lennata, hüppa kaljult alla, aga nii kui hakkad kahtlema, enam hüpata ei julge. Astusin esimese sammu ja varsti hakkas mu elus toimuma müstilisi asju. Mu ellu saabus õpetaja, mu ellu saabus armastus, aga see juhtus siis, kui hakkasin tõsiselt ja sügavalt ise oma probleemile lahendust otsima. Kui inimene on nõrk ja ta mure on talle endale ületamatu, ei pruugi ta hakkama saada. Mind õpetati paluma siiralt, tahtega. Kui üks kord ei lähe korda, palun järgmisel päeval uuesti ja olen tänulik, kui see korda läheb.

Sinu tasakaalu aitab hoida Indias elav õpetaja. Mis juhtub, kui sa tema juurde minna ei saa?

Nüüd ei saa enam välised mõjutajad mulle halba teha. Olen omandanud õpetuse, et keegi teine ei saa sind närvi ajada, ainult sina ise. Muidugi peab õppima elama nii, et ei lase mõjutajaid enda sisse. Igaüks peab kaitsma oma salasoppe. Näitlejana kannan palju maske, ka vesteldes on mul kilp ees, et hoida seda, mis on oluline inimesele enesele. Inimene on väga õrn ja keerulise struktuuriga. Ta on õrnem kui kristall ja ma olen kogenud, et ta võib puruneda ootamatult. Just selle eest olengi end kaitsma õppinud.

On sul oma õpetajaga barjäärideta suhe?

Jah, on. Mu elus ei möödu päevagi temale mõtlemata. Ta on minu a ja o. Pöördun tema poole nii mõttes kui ka sõnas, ka väiksemate küsimuste ja kahtluste puhul. Suuremaid otsuseid, ka rolle ja projekte, ei võta ma vastu ilma temaga nõu pidamata. Meie suhe on elav. Tänapäeva maailm pakub suhtlemiseks kõiki võimalusi. Mõnikord helistab tema, teinekord mina. Vähemalt kord nädalas räägime omavahel kõik läbi.

Kas ta on sulle isa eest?