Jõululaua tõmbenumbrid

Lõuna-Eesti juurtega tüdruk otsustas juba lapsepõlves, et tema kodu tuleb mere äärde. Kui maja imekaunil Juminda poolsaarel valmis sai, tuli leida moodus, kuidas maapealsest paradiisist mitte iga päev ära tööle sõita. Kuna Merrit on alati armastanud süüa teha ja sõpru kostitada ning oma söögikoha ideegi oli korduvalt peast läbi käinud, otsustati abikaasa Jaaniga luua kodurestoran Mer Mer. Esialgu plaaniti sööjaid võõrustada ainult suviti väikeses paadikuuris, kuid tegevus muutus aastaringseks. Nüüdseks on külalisi juba kümme aastat võetud vastu enda köök-elutoas. „Muigega võib öelda, et olime esimesed, kes sööjaid n-ö peakoka lauas toitma hakkasid, sest külalistel oli toas näha, kuidas ma pottide ja pannidega askeldan,” ütleb Merrit.