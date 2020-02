Kui fotograafiga Voronja galeriisse – see on ühtlasi galeristide ja elukaaslaste Raul Oreškini ja Kaili Kase suvekodu – jõuame, kostab laua ümbert mõnus lobisemine. Naabrid on külla tulnud, uudised vajavad jagamist. Ja viimase poole aasta jooksul on toimunud nii mõndagi.

Suve lõpus pani Raul maha Tartu Uue Teatri direktori ametikoha. Teatriga on suhted endiselt soojad, ent kevadel teda ootamatult tabanud infarkt pani prioriteete ümber hindama. Just infarkti tõttu on eelmise aasta 9. mai Raulile ja Kailile erakordselt hästi meelde sööbinud. Kaili küpsetas Tartu Uue Teatri esietenduse järgseks peoks kooke, kui sai teatrist ootamatu kõne: Raul on kiirabiautos teel haigla poole, kahtlustatakse infarkti.