Hea toidu saladus on värske tooraine. Mereanniturud välismaal, näiteks Lissabonis, kus kõik toidud tehakse värskelt kohapeal, on jätnud hea mulje. Samal ajal ei ole ma suur mereannifänn, krevettide maitsest ma ei saa üldse aru ega ka sellest, miks need inimestele meeldivad. Nad on korraga magusad ja soolased. Ei saa aru, kuidas inimesed end laevadel nendest haigeks söövad. Paarist krevetist piisab mulle maitseelamuseks, aga vohmida neid ei taha. Mulle meeldib kõige rohkem suitsulõhe.

Meil teeb kodus süüa Wolt. Eile näiteks tellisime toitu New Thaist, üleeile šašlõkki Argo baarist, sest pärast Bocuse’i mul polnud isu. Šašlõkk on tugeva maitsega ja kindla peale minek.