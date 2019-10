Kadrioru legendaarses jõusaalis viimistlesid kõrvuti muskleid pankurid, allilmategelased ja politseinikud

Narva maanteel, kunagise Kuku raadioga samas majas tegutses 2013. aastani jõusaal, kus kõrvuti võisid hantleid tõsta, jooksulindil sörkida, higistada ja samal ajal omavahel sundimatult juttu ajada näiteks Raivo Järvi, Priit Perens, Tõnu Kilgas, Aivar Rehe, Erich Krieger, Meelis Lao, Jaan Kirsipuu ja Viktor Levada.

„Viktorile – tema oli see oligarh meie keskel – õpetasime naljaga pooleks integratsiooni ja eesti keelt, sest seda ta eriti ei rääkinud,” muigab laulja Erich Krieger (58). „Olime kõik sõna otseses mõttes <em>brothers in arms</em> – relvavennad. See klubi oli legendaarne koht.”