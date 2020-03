Pole just kõige tavapärasem noore pere lugu. Kuidas tekkis plaan töölt ära tulla ja ümbermaailmareisile minna?

Kaija: Selline unistus oli meil juba ammu. Mina olen alati tahtnud igale poole rändama minna ja Jaanus on alati unistanud sõita jahiga ümber maailma.

Jaanus: Purjekaga! See on mu lapsepõlveunistus. Kui Lennuk purjetas ümber maailma, olin veel poisike ja jälgisin purjelaeva retke iga päev. Kodus meil siis veel arvutit polnud, käisin koolis arvutiklassis nende kodulehelt vaatamas, kus Lennuk parasjagu on ja mis on meeskonnaga vahepeal juhtunud.

Kas otsustasite kohe, et aeg on piiratud ja te ei rända niikaua, kui tahate?

Kaija: Andsime mõlemad lahkumisavalduse ja mõtlesime, et lähemegi töö juurest ära ja võtku reis siis aega, kui kaua võtab. Aga meid piiras eelarve, mis oli tehtud nii, et üle aasta kindlasti ei tuleks välja. Meil oli umbes 20 000 eurot ehk kümne kuu peale ära jagades saime 2000 eurot kuus. Sellest tuli katta kõik kulud: lennupiletid, toit, ööbimine ja meelelahutus. Valisime peamiseks tegevuseks looduses viibimise, mis ei maksa väga palju. Kui külastada lõbustusparke või muuseume, läheb palju kallimaks. Tegime muidugi neid asju ka, aga vähem.

Aga öelge ausalt, kas teil oligi kavas reisi ajal lapseootele jääda.

Kaija: Ütleme nii, et mõtlesime, et kui ta tahab tulla, siis ta tuleb.

Ja ta tuli! Kus riigis te uuest pereliikmest teada saite?

Kaija: Peruus.

Jaanus: 1. jaanuaril!