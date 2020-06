Kaheksa kõige põrutavamat väidet Trumpi julgeolekunõuniku raamatust

Donald Trumpi endine julgeolekunõunik John Bolton esitab peagi eesti keeles ilmuvas mälestusteraamatus „Tuba, kus see kõik juhtus” („The Room Where It Happened”) presidendi kohta ohtralt skandaalseid väiteid, nagu selgub avaldatud katkenditest. Muu hulgas väidab Bolton, et Trump palus Hiinal kasutada majanduslikku mõju, et teda tänavuste valimiste ajal aidata, ja üritas peatada kriminaaluurimisi, et sõbralikele riigijuhtidele teenet osutada.



Valge Maja on üritanud Boltoni raamatu avaldamist kohtulikult peatada. Ent järgmisel nädalal ilmuv raamat on juba lekkinud ajalehtedele New York Times ja Washington Post, kes on selles sisaldunud väiteid ümber jutustanud. Üks katkend ilmus ka ajalehes Wall Street Journal. Seni avaldatu põhjal paistab, et Boltoni raamat pakub seni ühe parema kirjelduse meeleheitest, mis valitses Trumpi tippametnike seas kulisside taga. Teos kirjeldab ka hiiglaslikke lünki Trumpi teadmiste pagasis.