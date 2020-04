„Kui nüüd aus olla, siis tegelikult ei olegi suurt midagi muutunud peale selle, et oleme nüüd palju rohkem koos,” ütleb Luule (48), kui palun tal kirjeldada, mida koroonapandeemiast tingitud eriolukord on tema 15-aastasesse suhtesse kaasa toonud. Teineteisega tänitamist tuleb tema sõnul ikka ette, aga kuna perel on peale elumaja ka maakodu ja igavlejatele jätkub alati piisavalt aiatööd, mahuvad kõik omaette toimetama, kui üksteisest kõrini peaks saama.

„Täna just õiendasime natuke mehega. Selle peale küttis ta sauna ja läks üksinda vihtlema,” naerab Luule. Kuna nad on koos olnud juba piisavalt kaua, et teineteise teravad nurgad maha lihvida ja kiiksudega harjuda, saavad elukaaslased väiksematest hõõrumistest hoolimata ka kriisi ajal kenasti hakkama.

„Kui üldistada, siis neil, kellel on suhted hästi, läheb praegu järjest paremaks. Need, kel seni oli suhteprobleeme tekitanud koosolemisaja puudus, on olukorrast isegi võitnud. Neil, kel enne olid suhe kehv, on see läinud veel kehvemaks,” ütleb üle 20 aasta psühholoogilise nõustajana töötanud pereterapeut Katrin Saali Saul.