Kas midagi on tõesti õhus? USA relvajõud ja meedia räägivad jälle ufodest

Mullu pani ameeriklasi kulmu kergitama uudis, et USA kongress on alles hiljuti eraldanud Pentagonile saladuskatte all kümneid miljoneid dollareid tundmatute lendavate objektide otsimiseks. Programm kestis ametlikult 2012. aastani, kuid võib mõne eksametniku väitel siiani jätkuda. Pentagon on mõnest veidrast juhtumist jaganud ka videomaterjali ja nüüd räägivad USA sõjaväelendurid neist juba avalikult meedias.

Seetõttu on fenomeni ühtäkki kajastama hakanud ka tõsine peavoolumeedia nagu CNN ja Wall Street Journal, vaimustunud tabloididest rääkimata. Esmaspäevases New York Timesis rääkisid leitnandid Ryan Graves ja Danny Acoin veidratest masinatest, mida nad kohtasid aastail 2014–2015 Atlandi kohal treeninglende tehes. Reede õhtul kõnelesid nad sellest ka telekanali History eetris. Pilootide väitel võisid tundmatud objektid ülehelikiirusel liikudes äkitselt pidurdada või suunda muuta, mida inimpiloodi keha üle ei elaks. „Nad püsisid päev läbi üleval, aga lennuki õhus hoidmine nõuab palju energiat,” märkis Graves. „12 tundi õhus – nende kiiruste puhul eeldaks, et seda on üksteist tundi rohkem, kui ette nähtud.”

Seletamatu õhunähtus



Ufod on tagasi, ehkki seda nimetust kasutada pole enam ammu poliitiliselt korrektne. USA valitsus eelistab viisakamat terminit UAP – unexplained aerial phenomena ehk seletamatu õhunähtus. Igal juhul on Ühendriikide lennukikandjatel teenivad piloodid neid viimastel aastatel nii palju silmanud, et koostatakse uusi juhtnööre, mis kohustavad mereväge sellistest juhtumitest kindlasti teatama. Sõjaväelased ja ametnikud hoiduvad ulmelistest väidetest ja rõhutavad, et tegu on just arusaamatute intsidentidega, mis väärivad tähelepanu.