Kolmapäeval ütles sotsiaalminister Tanel Kiik Eesti Päevalehele, et riigi peamine siht on teha kõik, et koroonaviirus Eestisse ei jõuakski. Samal ajal sõitis esimene haigestunu Lux Expressi bussiga Riiast Tallinna poole.

Oleks võinud minna hullemini, sest nakatunu ei asunud kasutama Tallinna tasuta ühistranspordi hüvesid ega marssinud kaubanduskeskusesse toidu- ja rõivavarusid täiendama, vaid kutsus endale bussijaama kiirabi. Palju arusaamatust oli eile aga sellega, millal terviseamet bussifirmat juhtunust teavitas ja kas seda tulnuks teha varem. Buss jõudis igatahes vahepeal Peterburi.