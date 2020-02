Kui LP Eurovisioni-labori andmed paika peavad, on vähemalt pooled tänavustest osalejatest staarisaate kasvandikud. See ei pruugigi olla lauluvõistluse nõrkus – erinäolisi artiste justkui jaguks –, ent kui uskuda Wiwibloggsi veebilehel kirjutavaid välismaa euroeksperte, on selleaastane Eesti Laul üpris igav ja ühetaoline.

