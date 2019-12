Kõige erilisem jõulupidu

Detsembrikuu pööripäeva paiku on tunne, nagu ei lähekski õieti valgeks. Pärastlõunaks on väljas kottpime, nii et hakka või uskuma vanade eestlaste tondijutte, mis ähvardavad viimasegi valgusesädeme ümbritsevast porisest ilmast hävitada. Üks Kakumäe maja kiirgab aga teistest hulga eredamalt ning aitab sügaval sees miilaval lootusel ja jõulutundel taas lõkkele lüüa.

See kahekorruseline maja on teistest natuke erilisem. Ukseni viib pikk kaldtee, et sisse pääseksid absoluutselt kõik, kes seda soovivad ja vajavad. Kui õigel hetkel pärale jõuda, võib külalist vastu võtta kaks õues sigaretti suitsetavat päkapikumütsidega härrasmeest, kes ei pelga võõraid lahkelt tervitada ja tuppa juhatada.