Mida praegune pikk isolatsioon sisearhitektidele tähendab? Vaatame lähemalt, millistes kontorites teevad tööd sisearhitektid Anita Karma, Maarja Marga ja Kard Männil.

Sisearhitekt Anita Karma ütleb, et tema kodus on praegu meeleolukas ja loominguline kaos. „Ent kodurežiim ei ole meie perele midagi uut, lihtsalt nüüd oleme veel rohkem kõik ninapidi koos: väike Matilda sorteerib aktiivselt alumisi lauasahtleid, toob oma mänguasju ja osaleb aeg-ajalt projektide loomises. Elukaaslane Bruno ei saa oma tööd arvuti teel teha ja on võtnud enda kanda kodused toimetused nagu koristamine ja kokkamine,” kirjeldab Anita karantiiniaja elu.

Muidu töötab Anita üsna palju oma Kadrioru kodus, kus kontor on avatud elutoa osa, kuid karantiiniajaks on ta end perega sisse seadnud maakodusse, sest seal saab vabamalt liikuda ja õues olemist nautida.