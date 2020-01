Köögi Komando | Argine kuninglikkus Kaarli puiesteel

Eelmisel aastal Kaarli puiesteel vaikselt uksed avanud söögikohta Royal Asian sisse astudes on selge, et kuninglikkust lubav nimi ei tähenda kaugeltki siniverelistele passivat interjööri. Askeetlikult sisustatud söögikoht, kus lauakattena näeb üle hulga aja legendaarset vakstut, ei jäta ilmselgelt muljet restoranist, kuhu tulla õdusat õhtut veetma. Aga see polegi Royal Asiani eesmärk. Selle Aasia söögikoha kunded on ilmselt lähedal asuvate kontorite töötajad, kes seal lõunapausi peavad, või tänaval tõttajad, kes oskavad tõhusat kehakinnitust pakkuva paiga ukse üles leida. Tuleb tõdeda, et esmakülastajal on lihtsam uksest mööda minna, kui seda märgata.

Kellavärki meenutava sagedusega astuvad Royal Asiani uksest oma hiigelpaunadega sisse ka toidukullerid, mis annab tunnistust, et tegu on menuka kaasatellimiskohaga. Kogunisti nii populaarsega, et kui õhtutunnil ainsate mittevirtuaalsete klientidena oma roogasid ootame, kulub nende kättesaamiseks ligi kolmveerand tundi.