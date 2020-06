Endises suletud piirkonnas ja tänases tööstuslinnas Sillamäel on palju, mida vaadata. Kui kõht tühjaks läheb, on väljas söömise skeene paraku kesine. Esmapilgul tundub, et peale paari viisakama kohviku ja kiirtoidukoha polegi eriti valikut. Peagi saab selgeks, et turistina siin kaugele ei jõua – tipptasemel restoranikogemuse otsimise asemel on mõistlik viia pilk nendele kohtadele, kus einestavad kohalikud.

Sillamäelaste seas on üks populaarsemaid lõunastamispaiku Perenaine, mis klientide jäetud sotsiaalmeedia hinnangul paigutub kusagile Vene restoranide kategooriasse. Tegu on kõige lihtlabasema nõukogude stiilis sööklaga, mis on suutnud ligi kolmekümne iseseisvusaasta jooksul mitte muutuda.