„Kampai!” tähendab jaapani keeles „Terviseks!”. Restorani nimi on üsna täpselt valitud, sest sellise tundega võibki uue toidukoha õhkkonda kõige paremini iseloomustada. Kõrgete lagedega vana valukoja keskel on korralikult õhku ja ruumi, et restoranis olijad end hästi tunneksid. Köök ja baar on ruumi peale ära jaotatud ning industriaalstiilis disainielementidega on loodud keskkond, kuhu võib tulla perega sušit sööma või töökaaslastega saket mekkima.