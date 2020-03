Ameeriklaste üks toredamaid leiutisi on nende barbeque-kultuur. Ühendriikides tõmmatakse grill käima iga võimaliku püha või pidupäeva tähistamiseks. Terve riik on täis suitsuahjuga varustatud söögikohti, mis kõik väidavad, et just nende juures pakutakse Ameerika parimaid ribisid või grill-liha. Nagu jänkide kultuuriga kipub olema, jõuab ka see toiduhoovus lõpuks Eestisse.

Barbeque-kultuuri üks eestvedajaid on oma koduks valinud Noblessneri linnakus asuva Põhjala Tap Roomi. Põhjala kaubamärk ei ole käsitööõllede nautijatele enam ammu võõras ja Noblessneri pruulikojas asub linnasesõpradele tuntud suur õllesaal, kus saab limpsida kõiki nende leiutisi. Kõrgete lagedega vana tehasehoone sobib õllesaaliks ideaalselt. Õhtuti on siin keeruline lauda saada, baarist käib läbi palju välismaalasi, kellest enamik jätab intelligentsema mulje kui keskmine poissmeesteõhtuturist Tallinna vanalinnas.