Koondamised ja 90-protsendilised kukkumised. Närbunud luksusärid võitlevad eluspüsimise nimel

Kui kondiitrid Olga Danilova ja Snežana Härma mõni aasta tagasi Tallinnas Poordi tänaval Eesti esimese pavlovakohviku Pavlova avasid, unistasid nad suurelt. Ja õigusega – nende koogid leidsid magusagurmaanide seas kiirelt poolehoidu.

Aasta hiljem jõudis Pavlova Tallinna moodsaimasse kaubanduskeskusse T1 ja omanikud hakkasid mõtlema frantsiisivõimalusele. Kui Starbucks tegi kaasaostetavatest kohvijookidest fenomeni, siis miks ei võiks saada Pavlova kohviku patenteeritud välimusega koogikesest samasugune tükike rahvusvaheliselt tunnustatud luksust, millega oma argipäeva erilisemaks muuta?

Need plaanid pole praegusekski kuhugi kadunud, aga ainult nädalatega on majanduslik olukord nõnda palju muutunud, et nende poole püüdlemine tundub taas pigem unistusena. Nüüd tuleb võidelda ellujäämise nimel.