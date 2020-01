Korea on Pärnu maantee kaugusel

Mittemidagiütleva korrusmaja keldris asuv restoran Gotsu võiks väliselt tunduda kui pesuehtne urgas. Peale maja küljes rippuva tillukese musta sildi ei reeda miski, et siin asub üks piirkonna popimaid toidukohti. Sissepääski ei ole mitte tänaval, vaid nurga taga ja kurjakuulutavana tunduva keldritrepi lõpus.

Uksest sisse astudes ootab ees õdus kohvikuliku interjööriga toidukoht, mis on inimesi paksult täis ja kus pole ukselt tagasi saadetud ka suurt musta labradori, kes omaniku tooli kõrval uudishimulikult õhku nuusib. Korea toiduga võrgutav Gotsu on püsiklientuuri kogunud juba aastaid. Need, kes on soklikorrusel asuvasse toidukohta julgenud sisse astuda, on siin jäänudki käima ja restorani sõpradelegi soovitanud. Koht on kuulus ka välismaalaste seas ja üks piirkonna popimaid lõunatoidu restorane. Linna peal räägitakse, et lõuna ajal on püsiklientide isu Gotsu krõbekana järele lausa nii suur, et järjekord võib uksest väljagi ulatuda.