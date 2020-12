Võib arvata, et Tallinna Kaubamaja tähendas ärimeestele midagi sellist, mis mingil juhul ei tohtinud võõrkapitali kätte libiseda. Neil läkski korda see ära hoida: sama aasta septembris sõlmiti erastamisagentuuriga leping 51% Tallinna Kaubamaja aktsiate ostmiseks. Praeguses mõttes polnud ostusumma sugugi meeletu, „kõigest” 3,25 miljonit eurot. Laias laastus vaid pool sellest, mida parlamendierakonnad on viimastel aastatel igal sügisel nn katuserahana lõdva käega laiali jaganud.