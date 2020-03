Megatäht Filipp Kirkorov (52) on ametilt artist ja silmapaistvad rõivad on üks tema töövahendeid. „Ma investeerin endasse, ostan kalleid asju ja ütlen alati, et ma pole nii rikas, et osta odavaid asju. Kui armastada, siis kuningannat, kui kaotada, siis miljoni,” ütles Kirkorov „Ringvaate” saates.