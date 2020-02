LP Liisbet Saue Kui punasest kleidist saab midagi enamat Valentinipäeva kolmainsus on südamekuju, punane värv ja roos. Armastus, eks ole? Seda ka, kuid südamed ja punane värv tuletavad meelde, et pole midagi moodsamat kui südame hea tervis. Jaga

„Punaste kleitide kollektsioon on Ameerika südame assotsiatsioonile ja tuntud naistele imeline võimalus suurendada teadlikkust, et südamehaigused on naiste jaoks üks suuremaid terviseriske,” ütleb assotsiatsiooni tegevjuht Nancy Brown. Foto: Scanpix