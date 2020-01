Eesti Päevaleht kirjutas sellest juba sarnaste tegude eest karistatud mehest möödunud aasta oktoobris. Praegu ootab Mikfelt, kes aastatel 2015–2019 pettis vähemalt 16 naiselt ja ühelt juriidiliselt isikult välja üle miljoni euro, veebruaris algavat kohut. Kõige suuremat kahju kannatas üks naine, kes andis Mikfeltile kokku ligi 450 000 eurot. Nüüd jagavad Eesti Päevalehega oma lugu kaks Mikfelti ohvrit, kelle juhtumid 2017. aasta kevadel õiguskaitseorganite tähelepanu ei köitnud. Kui oleks köitnud, poleks ehk rohkem inimesi tema ohvriks langenud.

Nüüdseks on selgunud, et samal ajal kui need kaks naist, kes meile oma lugu jagavad, oli Mikfeltiga suhtes veel kolm naist ehk see mees suutis korraga laveerida vähemalt viie naise vahel. Osa Mikfelti ohvreid usub aga siiani, et ta armastab neid, mõni ei soovi suhteid temaga rikkuda, lootes talle antud rahast midagigi tagasi saada. Kõik pole nii tugevad kui ajalehega rääkinud naised, paljud on haavatavamad. Sealjuures on nii mõnelgi neist Mikfeltiga laps.