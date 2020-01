Kuidas Bellingshausen enese teadmata Antarktise avastas

Ligi 200 aastat tagasi, 15. juulil 1819 väljusid Kroonlinna sadamast kaks laeva, Vostok ja Mirnõi. Esimese, veidi suurema ja kiirema aluse komandör oli Fabian Gottlieb von Bellingshausen ja teise oma vene päritolu mereväeleitnant Mihhail Lazarev. Ekspeditsiooni eesmärk oli selge – kinnitada või ümber lükata lõunapooluse müstilise mandri olemasolu ja purjetada veel kaugemale lõunasse kui Briti maadeuurija James Cook 45 aastat varem. Samuti plaaniti kaardistada Vaikse ookeani piirkonda.

Ettevõtlik, julge, täpne, hooliv – need on vaid mõned üksikud sõnad, millega saab iseloomustada Saaremaa kadakate vahel kasvanud meresõitjat Fabian Gottlieb von Bellingshausenit. Olgugi et ta ei jõudnud Saaremaal olla kuigi pikalt, jättis sealne mereäärne elukoht Lahetaguse mõisas oma jälje ja tekitas noores Bellingshausenis huvi merenduse vastu. Pärast isa surma kolis perekond Venemaale ja kümneaastane Bellingshausen asus õppima Kroonlinna mereväe kadetikorpusse. Merel teenis ta juba 11-aastaselt. Aastaid hiljem sai ta tuntuks kui üks Antarktise avastajaid.