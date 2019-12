„Olen ellujääja tüüp,” kinnitab Tina Turner, kellest on karmide läbielamiste kiuste saanud üks popitaeva kirkamaid tähti.

Anna Mae Bullock on sündinud 1939. aasta 26. novembril Tennessees väikses Nutbushi linnakeses. Selles maarajoonidest ja puuvillapõldudest ümbritsetud paigas käisid farmerid poes, külamehed võtsid nädalalõpul kohalikus kõrtsis liiga palju viskit ja klaarisid õues vanu arveid. Väiksel Anniel polnud mingit probleemi kodust põllule, aasale või metsatukka jalutada. „Olen maatüdruk ja elanud maalapse elu. Arvan, et see tegi mind tugevaks,” ütles ta ajakirjale Rolling Stone 1997. aastal. Siis oli ta juba kuulus Tina Turner ja teinud hitiga „Nutbush City Limits” kuulsaks ka oma sünnipaiga.

Anna kasvas keskklassiperes ja tema isa töötas lähedal asuvas farmis ülevaatajana. Neil oli oma maja, nälga ei tulnud kannatada ning Anna ja temast kolm aastat vanem õde Alline käisid koolis. „Meil oli kena mööbel ja alati korras kodu. Meil olid omaette magamistoad ja söögituba ning sead ja teised koduloomad. Tean inimesi, kellel nii ei olnud, seega oskan vahet teha ja võin öelda, et me polnud vaesed.” Aias kasvasid sibulad, tomatid, naerid, maguskartulid, kapsad ja arbuusid, munad tulid oma kanadelt ja piim oma lehmalt. „Ökoparadiis!” öeldaks tänapäeval. Kuid inimsuhted olid keerulisemad. Isa oli küll kohaliku baptistikiriku ustav liige, ent tema tülid naistega võisid minna vägivaldseks. Küllap oli Tina hilisem pikk kooselu jõhkra peksja Ike Turneriga mingil määral tingitud sellest, et kodus andis isa emale ja hiljem teistele naistele ägestudes vastu vahtimist.