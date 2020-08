Pärnus mäletatakse hästi iga uue restorani asukoha ajalugu. Seega suundumegi parema indikaatori puudumisel Hommiku tänavale, kus vanasti asus üle riigi tuntud ja tunnustatud Lime Lounge, mis mõni aeg tagasi uksed sulges. Nüüd on siin Gastronoom, mis tänavalt vaadates paistab täpselt nagu iga teine suveterrassiga Pärnu toitlustusasutus. Sees on tänapäevast glamuuri ja sisekujundaja head maitset tunda rohkem, ent kuna ilm on haruldaselt kaunis, otsustame terrassi kasuks.

Gastronoomi menüü algab ajaloost. Tutvustuse järgi asus siin ammu enne Lime Lounge’i kauplus Hommiku Gastronoom, kust võis ka raskel ajal leida küllusliku valiku head-paremat, mida mujal poodides ei näinud. Õnneks ei ole menüüs peale tutvustuse rohkem ajaloo jäänukeid. Toidu- ja joogivalik on siin moodne ning road on valmistatud nii, et sobiksid igaühele eraldi nosimiseks, aga ka seltskonnale jagamiseks.