Lähiajaloo kurikuulsaimasse kadumisjuhtumisse tuli ootamatu pööre

Briti politsei lõhkas sel nädalal uudispommi: aastaid tagasi Portugalis kaduma läinud Madeleine McCanni juhtumis on esile kerkinud uus kahtlusalune. Briti võimud ei avalikustanud ta nime, kuid õige pea selgus, et see on 43-aastane saksa mees, kes kannab praegu ühe teise kuritöö tõttu pikka vanglakaristust. Ajakirja Spiegel info järgi on ta nimi Christian Brückner. Kes ta on ja miks teda Madeleine’i kadumises kahtlustatakse?