Neli äsja EMTA lavakunstikooli lõpetanut saab Tartu Uus Teater, samal ajal kui Vanemuise kollektiivi täiendavad Lena Barbara Luhse (28) ja Kaarel Pogga (24) koos kolme kursusekaaslasega. Nad on noored ja elevil – nii, nagu saavadki olla vaid koolilõpetajad, valmis startima oma uude ellu.

Tartu Uude Teatrisse läheb lavakate värskest lennust neli inimest, üks neist pikk ja blond Martin Kork (23).

29. lennu saatus on erandlik oma koolilõpukevade pärast. Kui eriolukord kehtestati, tundus tudengitele see esmalt pika kosutava puhkusena, aga mida edasi, seda suuremaks paisus igatsus lavaoleku ja proovide järele. Palju kevadisi diplomietendusi jäi ära, aga õnneks jõuti need vähemalt salvestada.