„Legaalne kraam on liiga lahja!” Liberaalses Kanadas õitseb must kanepiturg

Kanepitõmbamine on nüüdseks legaalne kogu Kanadas ja üheteistkümnes USA osariigis, kuid suure õhinaga legaalsele kanepiturule tormanud investorid on pidanud ootusi tugevalt korrigeerima. Tarbijate sõnul on viga kanepifirmades, ettevõtjate sõnul jälle riigi liiga rangetes regulatsioonides, mis suunab ostjad mustale turule.

USA turule keskenduva firma Cannex kaasasutaja ja endine juht Anthony Dutton võrdleb börsil tegutsevate kanepifirmade praeguseid hädasid 2000. aastate alguses tekkinud tarkvaramulliga. Tema sõnul tegutsesid firmad ennatlikult ja jäid uskuma iseenda õhulosse.