„Tallinna Televisioonimaja peasissekäigu kohal on suur silm. Sepistatuna vasest, nagu vanale seppade linnale kohane. Dekoratiivne. Ka vaimukalt sümboolne. Kuid mis parata, siiski vaid plekk. Ta suudab vaid sümboliseerida elavaid inimlikke silmapaare, sädelevaid ja niiskeid, heledaid ja tumedaid, mõtlikke ja vallatuid. Neid, millega televisioon maailma vaatab ja milles peegeldub elu meie ümber.”

Nii on kirjutanud legendaarne raadio- ja teleajakirjanik Valdo Pant oma märkmetes. Telemaja on jõudnud paljudesse mälestusteraamatutesse. Ent telemaja ja vana raadiomaja kõrval on seda teinud kolmaski hoone, mis tõi kooslusele kaasa Bermuda kolmnurga nimetuse. See oli Kungla hotell, mille restorani ja baari minnes tavatsesid teleinimesed öelda, et lähevad viiendasse stuudiosse.„Stuudiosse minek” oli igal juhul suupärasem ja ka pahaaimamatu pealtkuulaja kõrvale pehmem sõnastus kui „lähen baari”.

Muusik, telerežissöör ja psühholoog Eino Tandre meenutab, et Kunglas oli kerge ja vabastav meeleolu."Kui kedagi oli vaja leida, öeldi ikka, et mine vaata Kunglasse.” Legendaarsed mehed, keda tuli sageli just sealt otsimas käia, olid näiteks Hardi Tiidus ja Valdo Pant. Nende karismaatiline olemine ja huvitavad jutud tõmbasid ligi teisigi. Ene Hion kirjutab, et Valdo Pant oleks Kunglale „ei” öelnud vaid siis, kui poleks jaksanud pead maast lahti rebida.