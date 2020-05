Linnar Viigist (55) õhkub rahulolu. Sellist kiirgavad inimesed, kes on elus saanud tegelda sellega, mida armastavad – ja tegelevad sellega ka parasjagu. Õppejõu- ja valitsuste nõustamise töö pärast pidevalt palju lendama pidanud Viik ei tunne praegu millestki puudust: kõike saab ju ometi teha internetis. Nüüd on see viimaks lõplikult tõestatud! Kuigi me ehk tingimata säärast, ränga kriisi kaudu tulevat tõestust ei oodanud.

Olete öelnud, et hullud ideed tuleb teostada enne, kui mõistus pähe tuleb. Kas teil endal on mõistus juba pähe tulnud või pole ikka veel lootustki?

Ei ole lootust. Innovatsiooni, st uute ideede teokstegemise puhul toetan lähenemist, et tuleb võimalikult kähku pihta hakata ja plaani sättida tegemise käigus – õppides sellest, mis valesti läheb. See on müüt, et on võimalik õppida edulugudest. Tegelikult õpitakse ainult eksimustest – ja nimelt ainult iseenda eksimustest. Ainuke viis jalgrattaga sõitma õppida on teha järjepidevalt väikesi vigu. Ei aita see, kui sul on selle kohta brošüür või kui korraldatakse jalgrattaga sõitma õppimise konverents ja lavale astub Erika Salumäe, kes räägib, kuidas see käib. Teiste vead või edulood võivad olla huvitavad narratiivina, klassikalise draamana, kuid ka antiiktragöödiatesse oli alati põimitud eksimustest õppimine.